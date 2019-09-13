متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا الجمهور بصورة جديدة لها بالأبيض والأسود ظهرت فيها بدون مكياج. الصورة تُبرز تفاصيل وجه نيكول سابا، ونظرتها في لقطة عفوية نالت استحسان متابعيها. وكانت نيكول سابا قد انشغلت خلال الفترة الماضية بتسجيل أغنية جديدة، من المقرر أن تطرحها قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل الأغنية مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا بإطلالة مُبهرة بالأبيض والأسود – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.