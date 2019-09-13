استخلصوا العبرة.. نادين نسيب نجيم حديث الجمهور بفيديو لهذا الشاب

متابعة بتجـــــــــرد: تتخذ النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي منبرًا للتعبير عن أفكارها الشخصية ومعتقداتها كسيدة لبنانية وعربية ونجمة في عالم التمثيل.

وكون نادين تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، تخص متابعيها بين الحين والآخر بعبارات ومقاطع فيديو تحمل في أغلب الأحيان الكثير من المعاني الحياتية الهامة.

ومؤخرًا، نشرت نادين مقطع فيديو تظهر فيه بعض السيدات في باص مكتظ بالناس، في حين يجلس شاب على مقعده يستمع إلى الموسيقى في سماعته الخاصة.

وتتوشوش السيدات حول قلة أخلاق هذا الشاب الذي تركهن واقفات بدلًا من أن يقف هو ويسمح لاحداهن بالجلوس مكانه، وهو لا يسمع ما تقلنه بسبب صوت الموسيقى في أذنيه، إلى أن يقترب أحد الرجال ويطلب منه الوقوف وترك مقعده لاحدى السيدات فيتبين أنه من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وقد فقد رجله ويمشي بعكاز.

العبرة التي أرادت نادين نسيب نجيم أن يستخلصها الجمهور من هذا الفيديو، هي أن لا يحكموا على ظاهر الأمور فقد يكون الواقع مختلف عن تمامًا عما يظنون ويكونون قد ظلموا بأحكامهم المسبقة شخصًا بريئًا له ظروف خاصة تمامًا كما حالة هذا الشاب.

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الفيديو الذي نشرته نادين عبر حسابها على موقع “انستجرام” حقق ما يقارب المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره وانهال عليه متابعوها بالتعليقات التي جاءت بمعظمها مؤثرة جدًا.

على صعيد آخر، بدأت نادين التحضيرات لمسلسلها الرمضاني المقبل مع فريق عمل ضخم بإشراف لمى الصبّاح وبمشاركة المخرج فيليب أسمر الذي سيتولى مهمة الإخراج والكاتبين بلال شحادات ونادين جابر والمعالجة الدرامية فرح شيا.

ومن المعروف أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص” إلى جانب قصي خولي، والعمل من تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.