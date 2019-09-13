لايف ستايلز ستوديوز تتبنى موهبة محمد سرور

Sep 13, 2019
أعلنت “لايف ستايلز ستوديوز” عن تعاون جديد يجمعها مع الفنان المصري محمد سرور بأغنية مصرية تم تصويرها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت ادارة المخرج فادي حداد.
ويتمتع محمد سرور بخامة صوتية جميلة، دفعت شركة لايف ستايلز ستوديوز الرائدة في الاعمال المصورة في العالم العربي، لتتبنى موهبته المميزة وتعيده الى الساحة الفنية بعد غياب بإطلالة جديدة وعمل فني ملفت.
الأغنية بعنوان “كل شي مسموح” من كلمات محمد شكري، الحان محمد سرور وتوزيع زووم.
وكانت “لايف ستايلز ستوديوز” قد انهمكت في الأيام الماضية بتصوير عملين غنائيين لكل من الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، والفنانة المصرية رنا سماحة حيث تم تصوير الكليبين في لبنان تحت ادارة المخرج عادل سرحان.
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