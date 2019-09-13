هجومٌ عنيفٌ على ميلانيا ترامب.. والسبب تغريدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقّت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب هجومًا عنيفًا على "تويتر" بعد تغريدة عن السجائر الإلكترونية يوم ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وغرّدت ميلانيا ترامب عن الاستخدام الكبير للسجائر الإلكترونية المُنكّهة التي يستخدمها الشباب في أمريكا، وكتبت: "تشير البيانات إلى ارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية المنكهة بين شبابنا، إن مسؤوليتنا كآباء هي فهم الأخطار التي تنجم عنها".

وأضافت: "تدعم إدارتنا إزالة السجائر الإلكترونية المنكهة من المتاجر"، وتضمّنت التغريدة دراسة استقصائية أظهرت ارتفاع نسبة استخدام السجائر الإلكترونية للشباب، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

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ومع ذلك، تساءل مستخدمو "تويتر" عن سبب قيام ميلانيا ترامب بالتغريد حول السجائر في ذكرى 11 سبتمبر.

وقال أحد المستخدمين: "لماذا تغردين هذا في ذكرى 11 سبتمبر؟"، للفضول فقط، يعني أنه يمكنك الانتظار ليوم كامل للقيام بذلك #لن_ننسى_أبدا".

وانتقد آخر ميلانيا وزوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب فشل الإدارة في السيطرة على عنف السلاح في أمريكا، فكتب بغضب: "ماذا عن البنادق التي تقتل الأطفال بالمئات؟".

وقال آخر: "يمكنك وضع هذا الجهد الكبير في دعم مراقبة الأسلحة، والتحقق من الخلفية، وحظر بنادق الهجوم".