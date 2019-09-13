عباس النوري ونادين الراسي في بطولة "يا مالكًا قلبي".. قصة إنسانية مؤثّرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن صيغة الأعمال الدرامية المكوّنة من 10 حلقات أو 15 حلقة، ستنتشر بكثرة خلال الفترة القادمة لعرضها خارح الموسم الرمضاني.

وبهذا الصّدد وفي عمل من نفس الصيغة يستعد الفنان السوري عباس النوري للمشاركة في مسلسل مكون من 10 حلقات سيحمل اسم "يا مالكًا قلبي" ويشاركه في البطولة النسائية الفنانة اللبنانية نادين الراسي والتي تعود بهذا العمل بعد فترة من الغياب.

ويُجسّد النوري في المسلسل شخصية طبيب يفقد ابنته بحادث سيارة، ويُقرّر التبرع بقلبها من أجل ابنته بالتبني، مما يُوقِعه بخلاف ومناوشات مع زوجته "نادين الراسي"، ويحمل العمل العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة.

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المسلسل من تأليف السيناريست عثمان جحى وإخراج علي علي وإنتاج شركة " غولدن لاين "، ويشارك في بطولته كلٌ من ريم زينو وبلال مارتيني، على أن يتم عرضه بعد الانتهاء من تصويره.

يُشار إلى ان شركات الإنتاج اتّجهت مؤخرًا لهذه الصيغة من الأعمال الدرامية، وتم الإعلان عن عدد من الأعمال المكونة من 10 أو 15 حلقة منها "عهد الدم" للفنان السوري باسل خياط، و"العميد" للفنان السوري تيم حسن ومواطنته كاريس بشار، كما عُرض مؤخرًا مسلسل دولار على شبكة نتفلكس والذي يتكون من 10 حلقات من بطولة عادل كرم وأمل بوشوشة، فهل تلقى هذه النوعية من المسلسلات رواجًا في الدراما العربية؟!