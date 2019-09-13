نشوى مصطفى تحتفلُ بزفاف ابنتها بحضور نجوم الفنّ.. ودموعها تطغَى على الحفل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة المصرية نشوى مصطفى بزفاف ابنتها "مريم"، على شاب من خارج الوسط الفنيّ يُدعى "حازم"، وحرصت الفنانة المصرية على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقاطع فيديو من الحفل.

أُقيم حفل الزفاف في إحدى الفيلات الخاصة، وشهد دخول العروض على الألعاب النارية، كما ظهر التناغم والرومانسية بين العروسين، والتي بدت في رقصهما على بعض الأغاني.

وكان من بين الحضور من نجوم الفن كلًا من الفنانة المصرية منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، والفنانين ياسر جلال، ومها أحمد، وسلوى محمد علي، وغيرهم، فيما أحيا حفل الزفاف الفنان المصري مصطفى قمر.

وظهرت نشوى مصطفى في حالة من السعادة والبهجة، ورقصت مع زوجها على أغنية "السود عيونه"، وسط تصفيق حار من الحضور.

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وخلال الحفل التقطت الفنانة منال سلامة، الصديقة المقربة لنشوى مصطفى مقطع فيديو ظهرت خلاله الأخيرة في حفل الزفاف، وهي تبكي فرحًا لحظة إطلالة ابنتها بالفستان الأبيض إلى جوار والدها الذي قام بتسليمها إلى عريسها.

يُذكر أن نشوى مصطفى احتفلت في يوليو الماضي بزواج ابنها "عبدالرحمن"، والذي ظهر في أحد الفيديوها خلال زفاف شقيقته.