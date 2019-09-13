حسام حبيب يستعد لطرح أغنية سينجل جديدة من ألحانه

يعكف الفنان حسام حبيب على التحضير لأغنيته السينجل الجديدة، وهى من ألحانه وتوزيع نابلسى.

ومن المقرر أن يطرح حبيب الأغنية خلال فترة قصيرة، إذ إنه غاب عن الساحة الفنية منذ طرح ألبومه الأخير "فرق كتير".



يذكر أم آخر ظهور للفنان حسام حبيب على الساحة الفنية كان من خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" الذي عرض في شهر رمضان الماضى، والذي كشف فيه عن كواليس زواجه من شيرين عبد الوهاب وأسرار من حياته الشخصية.

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