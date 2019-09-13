أول تعليق من شيرين رضا على أغنية "يوم تلات"

قالت الفنانة شيرين رضا: إن أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب "حلوة"، مضيفة: "معتقدش أن أي حد من اللي كتب أو لحن الأغنية كان يتوقع أن كل دا يحصل عليها".

وعن الصورة التي صممها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزينة عاشور ودينا الشربيني، أضافت شيرين رضا في تقرير أعده معها برنامج The insider: "أول حد بعتلي الصورة دي كانت دينا الشربيني.. الناس دمها خفيف.. والمميز اللي بتتعمل على الأغاني شربات".



وحول علاقتها بعبد الله نجل طليقها عمرو دياب من زينة عاشور قالت: "كلنا بنات وعبد الله الولد بتاعنا وحبيبنا كلنا".





