القاهرة - لايف ستايل
قالت الفنانة شيرين رضا: إن أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب "حلوة"، مضيفة: "معتقدش أن أي حد من اللي كتب أو لحن الأغنية كان يتوقع أن كل دا يحصل عليها".
وعن الصورة التي صممها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزينة عاشور ودينا الشربيني، أضافت شيرين رضا في تقرير أعده معها برنامج The insider: "أول حد بعتلي الصورة دي كانت دينا الشربيني.. الناس دمها خفيف.. والمميز اللي بتتعمل على الأغاني شربات".
وحول علاقتها بعبد الله نجل طليقها عمرو دياب من زينة عاشور قالت: "كلنا بنات وعبد الله الولد بتاعنا وحبيبنا كلنا".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من شيرين رضا على أغنية "يوم تلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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