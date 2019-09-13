الذهب يظل ذهبا رسالة رامى عياش لـ نوال الزغبى

نشر الفنان رامى عياش صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهر رامى عياش فى الصورة برفقة نوال الزغبى معلقا: " نوال .. الفن .. الصداقة .. المحبة .. الذهب يا حبيبي بيضلّو ذهب".
وحققت نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.
وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده
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