شكرا لقرائتكم خبر عن كوسوفو والبرازيل والكويت تتنافس فى "التجريبى" على مسارح القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبى والمعاصر فى دورته الـ26، برئاسة الدكتور سامح مهران، أقيمت أمس الخميس 5 عروض مسرحية تمثل 5 دول هى مصر وكوسوفو والبرازيل والكونغو والكويت.

البخيل – كوسوفو "مسرح الهناجر" 7مساء

عرض كوميدى يسخر من المال والحب، يحتج على الشر والبخل الضآلة، الشخصية الرئيسية لا ترى إلا نفسها ويكنز المال قدر الإمكان ويتمنى أن يزوج ابنته لرجل غنى "أنسلم" ، رغم أنها تحب رجلا آخر هو "فالير" الفقير رغم أنه يحاول أن يفوز بحب فتاة فقيرة التى يحبها ابنه "كلينت".

بهية – مصر "مسرح الجمهورية" 7 مساء

عن رواية نجيب سرور تحمل نفس الاسم، وتدور فكرة العرض حول قصة بسيطة تطمح فى أن نجيب على السؤال المطروح فى الموال الشعبى عمن قتل ياسين، وقد جزم نجيب سرور فى مسرحيته بأن الباشا الإقطاعى هو من قتل ياسين لأنه حرك أهل القرية وقادهم لإحراق قصر الباشا.

دار الأحلام – البرازيل "مسرح السلام" 9 مساء

يجلس ثلاثة رجال يُزعم أنهم مجانين لتناول طعامهم لا يوجد أمامهم ما يؤكل أو يشرب ولأنهم جوعى سيبدأون رحلة خيالية بحثا عن الطعام فى الصحراء وقاع البحار والفضاء وفى النهاية بعد أن تمكنوا من تناول وجبتهم تتكشف المفأجاة : هل كانوا مجانين حقا؟!

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التقليدى يواجه الحضرى – الكونغو "العائم الصغير" 7 مساء

يقدم العرض قصة صعوبة تقبل راقصى الحضر لأساليب الرقص التقليدية فى الكونغو، إذ لم يعد الجيل الجديد من الراقصين يقبل على الرقصات التقليدية بينما يقبلون على الحديثة منها.

جزء من الفانية – الكويت "مسرح البالون" 5 مساء

تدور أحداث المسرحية عن اضطهاد السلطات الدكتاتورية وتأثيرها على حياة الإنسان البسيط وانعكاس هذا الاضطهاد على حياته.

وكان من القرر أن تشارك اليوم دولة جنوب أفريقيا بعرضين قبل اعتذار فرقة ندلوندلو الجنوب أفريقية عن تقديم عرضها ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبى والمعاصر، بسبب الاضطرابات التى تمر بها البلاد، الأمر الذى حال دون سفر الفرقة وأرسلوا اعتذارهم لادارة المهرجان، وانقطاع الاتصال بالفرقة بالأخرى .