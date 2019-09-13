شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انفصالهما فى أبريل الماضى، لم يرغب كل من المغنية العالمى Adele وزوجها سيمون كونيكى التعليق على حياتهما العاطفية والخاصة، وقررا الالتزام بتربية نجلهما أنجيلو صاحب السبعة أعوام، حتى فجرت الأولى مفاجأة اليوم بطلب للطلاق رسمياً.

وتقدمت اليوم المغنية العالمية بطلب للانفصال رسمياً بعد مرور ما يقارب الخمسة أشهر على انفصالها عن كونيكى، بعد فترة زواج منذ 2016.

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وتستعد Adele لإطلاق ألبومها الجديد أول الشهر المقبل، والذى سيأتى بعنوان perky as hell بعد توقف دام لسنوات عن طرح ألبومات.

ومن المرجح أن يضم الألبوم الجديد الذى سيأتى بعنوان perky as hell العديد من الأغانى المرتبطة بالعاطفة، التى تميزت بها النجمة فى ألبوماتها السابقة والتى طرحتها فى عمرها الـ19 والـ20 والـ25 الذى لن يختلف كثيراً فى الألبوم الجديد الذى يأتى وهى بعمر الـ31.