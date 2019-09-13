شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Good Boys يحقق 84 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Good Boys إلى 84 مليون دولار حول العالم، وانقسمت الإيرادات إلى 69 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 15 مليون دولار أمريكى حول العالم.

وتعد الإيرادات التي حققها الفيلم هي 3 أضعاف قيمة ميزانته التى قدرت بـ 20 مليون دولار أمريكى، ويدور فيلم Good Boys حول تسرب ثلاثة أولاد فى الصف السادس من المدرسة ويبدأون رحلة مشوقة وهم يحملون المخدرات المسروقة عن طريق الخطأ، وتتعقبهم فتيات مراهقات، اللاتى يحاولن العودة إلى المنزل فى الوقت المناسب لحضور حفلة انتظروها كثيرا.

فيلم Good Boys من بطولة يعقوب تريمبلاى، كيث ل. وليامز، برادى نون، مولى جوردون، ميدورى فرانسيس، إيزاك وانج، ميلى ديفيس، جوش كاراس، ويل فورتى، ومن إخراج جين ستوبنيتسكى الذى شارك ف التأليف جنبا إلى جنب مع لى أيزنبرج.