شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية الفتاة المجنونة التى خنقت أحمد فهمى بسبب شيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقف كوميدى وغريب تعرضت له الفنانة هنا الزاهد مع زوجها النجم أحمد فهمى فى أحد الأماكن مع إحدى معجبات فهمى، وكان معهم نجم مسرح مصر مصطفى خاطر وزوجته والفنان عمرو يوسف، وتطور الأمر لاعتدائها على فهمي بالخنق.‏

وروى مصطفى خاطر وهنا الزاهد فى برنامج "أنا وبنتى" مع شريف منير وابنته اسما شريف منير المذاع على قناة ON E، وقال أن هناك معجبة دخل المطعم المتواجدون فيه وقامت بخنق أحمد فهمي، صارخة: "أنا بكرهك".‏

وتابع مصطفى خاطر أن أحمد فهمى لم يفعل أي شيء للمعجبة سوى أنه حاول تهدئتها، وإبعادها عنه، وهي لا زالت تردد "أنا بكرهك ‏كره، أنت أكتر واحد بكرهك في حياتي"، وعندما حاول خاطر التدخل أخبرته بأنها تحبه ليظل خارج النقاش الحاد.‏

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واتضح الامر أن هذه المعجبة من معجبات الفنان شيكو وتتهم فهمى بأنه هو من يشجعه على تناول الطعام بكثرة لكى يزيد فى وزنه ليستطيع السخرية منه.

اما بالنسبة للفنانة هنا الزاهد فروت أنها توجهت إليها بشكل مفاجئ وقالت لها: "إنتي هنا الزاهد، هتتجوزيه إزاي ده انا بكرهه"، وبعدها ذهبت هنا بصحبة روان زوجة ‏مصطفى خاطر إلى الحمام، وكان خاطر بانتظارهما في الخارج، وعندما اقتربت منه المعجبة مرة أخرى قال لها كاذبًا إنه يكره ‏أحمد فهمي هو الآخر ولا يطيقه لتتركه في سلام، فدخلت إلى الحمام وأمسكت برأس هنا الزاهد وألصقتها في المرآة قائلة: "بصي ‏إنتي حلوة إزاي؟ هتتجوزيه إزاي ده".‏

وروى الثنائي خاطر وهنا، أن هذه الفتاة من قوتها دفعت عمرو يوسف الذي حاول التدخل بعيدًا، وأنها كانت في حالة ‏عصبية بالغة ومخيفة، وكان الأمر سيتطور لاستدعاء الأمن، إلا أنهم تراجعوا عن الفكرة.‏