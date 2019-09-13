شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كليب Don’t Call Me Angel.. ومايلى سايرس تنتقم من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض، اليوم، الكليب الذى طال انتظاره Don’t Call Me Angel للمغنية العالمية إريانا جراندى والمغنية العالمية مايلى سايرس والمطربة العالمية لانا دل راى.

وظهر الثلاثى بشكل مختلف فى الكليب الذى حصد ملايين المشاهدات فى ساعات قليلة من عرضه، وسرعان ما تصدر المشهد عبر منصات السوشيال ميديا وموقع اليوتيوب ليتربع على المركز الاول بحثاً وتعليقاً.

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وظهرت سايرس بشكل مختلف فى الكليب وهى تنتقم من رجل مقيد داخل حلبة مصارعة، وتقوم بلكم جثمان التدريب بشدة، فى إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.

وطرحت سايرس أغنية بعنوان Slide Away منذ أيام قليلة، تسرد فيها تفاصيل حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات.