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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
وجهت المطربة مي فاروق، رسالة للمطربة أصالة نصري، وذلك عقب ظهورهما معًا في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.
وكتبت مي، عبر حسابها على"إنستجرام": "سعيدة وفرحانة جدًا باستضافتك لي في حلقتك الخاصة، حقيقي من زمان بحبك على المستوى الإنساني والفني، وكل شوية بحبك أكتر".
وأضافت: "تصالحك مع نفسك، وحبك وتقديرك ليا، بشكرك من كل قلبي علي إنك أسعدتيني بلقاءك وبوجودي وغنايا معاكي اللي كان واحشني، شكرًا من قلبي على كل كلمة وكل شعور طيب، إنتي غالية وحبيبة على قلبي، أصالة شكرًا من كل قلبي".
كانت الإعلامية منى الشاذلي استضافت أمس في برنامجها المعروض على قناة CBC، الفنانة أصالة وحلت ضيفة في إحدى فقرات البرنامج إلى جوارها الفنانة مي فاروق.
كانت هذه تفاصيل خبر مي فاروق لـ"أصالة": "إنتي غالية ومن زمان بحبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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