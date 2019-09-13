إنجي علاء تنشر صورًا جديدة من كواليس "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت إنجي علاء، مؤلفة "بلا دليل"، صورًا من كواليس تصوير المسلسل تجمع بين الفنان خالد سليم والفنانة درة والفنان حازم سمير، وعدد من أبطال العمل.

وعلقت إنجي، على الصور التي نشرتها عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "من كواليس تصوير مسلسل بلا دليل، تأليفي وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي، والمقرر عرضه شهر أكتوبر القادم".

المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي، ويستمر 45 حلقة، ويخوض بطولته: درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي.