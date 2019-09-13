علي ربيع يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. والأخير يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
هنأ الفنان علي ربيع، الفنان أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".
ونشر ربيع، صورته مع أشرف عبدالباقي، معلقًا "كل سنة وانت طيب يا أستاذ أشرف، وعقبال مليون سنة بصحة وبنجاح".
ورد "أشرف": "تسلم يا ربيع، ربنا يكرمك ودايمًا تبقى في نجاح وحب الناس ليك أجمل حاجة".
يُذكر أن أخر أعمال الفنان علي ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض على فضائية إم بي سي مصر، رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وصابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي.
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