محمد عبدالحافظ يحيي ذكرى مخرج الشعب ويطلب الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان محمد عبدالحافظ على إحياء ذكرى رحيل والده المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر محمد صورة غلاف كتاب تم إصداره يحكي سيرة والده تحت عنوان "مخرج الشعب.. إسماعيل عبدالحافظ"، وأخرى تجمعه بوالده، معلقًا "النهاردة عدى ٧ سنين وكانهم ٧ دقائق، زي النهاردة رحل حبيبي وأخويا وصاحبي وأبويا وأستاذي مخرج الشعب إسماعيل عبدالحافظ، القيمة والقامة الحقيقية التي حفرت اسمها في قلوب الشعب المصري والعربي، عاشق الهوية المصرية، الفلاح المصراوي الفصيح".

وتابع "رحلت بجسدك ولكنك باقي بأعمالك الفنية القيمة بلا استثناء وتاريخك المشرف يا أبي (ماما وفاطيما ومليكا وإسماعيل عبدالحافظ بيسلموا عليك وكلنا بندعيلك)، أسألكم الدعاء والفاتحة لأبي ولكل من رحلوا عنا".

ولد إسماعيل عبدالحافظ في 15 مارس عام 1941، وتوفي في مثل هذا اليوم 13 سبتمبر عام 2012، وللراحل عدد كبير من الأعمال التليفزيونية الخالدة، منها "ليالي الحلمية"، "الشهد والدموع"، "الوسية"، "خالتي صفية والدير"، "أهالينا"، "الأصدقاء" و"حدائق الشيطان".