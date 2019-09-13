بالفيديو| رقص مها أحمد وياسر جلال.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة نشوى مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان مصطفى قمر حفل زفاف "مريم" ابنة الفنانة نشوى مصطفى، والذي أقيم مساء أمس الخميس، بحضور أسرة العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.

وشاركت نشوى متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعدة فيديوهات ظهر خلالها قمر وهو يغني "السود عيونه"، والتي رقصت نشوى مع زوجها على أنغامها، كما رقصت الفنانة منال سلامة وزوجها المخرج الكبير عادل أديب، وشاركهم الرقص الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد.

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وغنى قمر من أغاني ألبومه الجديد "ضحكت ليا"، أغنية بعنوان "حبيبك اللي تحبه" كلمات حسن عطية، ألحان وتوزيع توما، كما قدم أغنية من فيلمه الشهير "حريم كريم" والذي شاركته بطولته الفنانة داليا البحيري، ورقصت على أنغامها مها أحمد بصحبة ياسر جلال.

جدير بالذكر أن نشوى احتفلت في يوليو الماضي بزفاف نجلها "عبدالرحمن"، وسط حضور عدد من أصدقائها الفنانين.