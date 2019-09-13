تراند اليوم : فيديو| مشاجرة عنيفة بين فنانين وتهديدات بالذبح خلال حفل لتوزيع الجوائز...



اندلع شجار عنيف بين ممثلين شهيرين على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع الجوائز (TV Choice Awards)، فيما وصف بأنه حادثة غير مسبوقة.

بَطلا المشاجرة هما الممثلان آسان إنجي، وجايمي لوماس، واللذين تبادلات التهديد بالطعن بالسكين خلال حضورهما الحفل الذي استضافه فندق London's Hilton Park Lane Hotel في لندن.

وفي التفاصيل، فإن صراخًا علا بين الممثلين، ووصل الأمر إلى حد تهديد الأول الثاني بالقتل بواسطة سكين. وتوجه إليه بالقول: "هل تعتقد أنك رجل؟ سأطعنك" ثم اندفع في اتجاهه لتسديد اللكمات إليه.

وإثر ذلك، تدخل عدد من الحاضرين ورجال الأمن لفض الاشتباك بين النجمين، وقام نجم برنامج "I'm A Celebrity" ماليك طومسون-دواير، باصطحاب جايمي وإبعاده، كما تدخّل فريق الأمن مرتين وأبعد الممثلين عن بعضهما البعض قبل أن يتم مُرافقة آسان إلى خارج الفندق في تمام الساعة الـ 11 من مساء يوم الاثنين، بينما بقي جايمي في الفندق حتى ساعات الصباح الباكر.

وبعد انتشار فيديو يوثق الشجار أعلن منع آسان من متابعة تصوير دوره في مسلسل Emmerdale حتى يتم إنهاء التحقيق في الحادثة.

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وجاء ذلك على الرغم من توجيهه اعتذارًا إلى زميله وإلى المشاهدين ومنظمي جفل توزيع الجوائز الشهير.

ويُقال إنه سبب ذلك خلافات المالية بين جايمي لوماس، وأحد أبطال مسلسل آسان، لدرجة أنه اضطر لمغادرة كلية التمثيل؛ الأمر الذي أغضب آسان ودفعه للتدخل.

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/09/11/6581735090103303879/1024x576_MP4_6581735090103303879.mp4