بالأحداث والتفاصيل: سيمون أسمر شكا قلة وفاء النجوم... وهكذا بدأت خلافاته معهم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - ارتبط اسم المخرج الراحل سيمون أسمر بمعظم النجوم اللبنانيين الأبرز محليًّا وعربيًّا، كما كان له فضل على عدد من الفنانين العرب الذين قاموا بنعيه، من بينهم أحلام ورامي صبري، اللتان تحدثتا عن دعه لهما في مرحلة بداياتهما الفنية.

سيمون أسمر وفصول من قصّة حياة تستحق أن تُروى



سيمون أسمر الاسم الكبير الذي ارتبط بصناعة النجوم، برز اسمه أيضًا في خلافاته معهم في مرحلة لاحقة، لسبب أو لآخر، وهو اتهمهم بالجحود خلال فترة إفلاسه وسجنه ، لأنهم تجاهلوه ولم يقفوا إلى جانبه، ولم يدعموه كما فعل معهم عندما كانوا في بداية الطريق.



بعض خلافات الراحل سيمون أسمر مع النجوم



خلافاته مع راغب علامة:

لطالما اتهم راغب علامة سيمون أسمر بمحاربته له واستبعاده عن برامجه التلفزيونية في "ال بي سي"، وخلال العامين الماضيين استعرت حدة الخلافات بين الرجلين، عندما قال علامة إنّ والدته هي من ساعدته على السفر في بداياته، حيث عمل لفترة من الزمن في باريس، لكنّ أسمر رد عليه في مقابلة تلفزيونية، أنه هو من أمّن له ثمن بطاقة السفر، وما لبث أن جاءه الرد من علامة بأنّ والدته باعت أساورها لشراء تلك البطاقة.





خلافاته مع وائل كفوري:

اشتكى وائل كفوري من نظام الاحتكار والعقود والحفلات الذي كان ينتهجه سيمون أسمر مع الفنانين، وكان أبرز خلاف له معه كما غيره من الفنانين، ولكنهما تصالحا عام 2002 من خلال جلسة تصالح، وقاما بتسوية الخلافات بينهما ونسيان صفحة الماضي والبدء من جديد.



خلافاته مع رامي عياش:



عام 2015 تصالح رامي عياش مع سيمون أسمر، بعد قطيعة استمرت سنوات طويلة، بعد تصريحات قديمة للأخير قال فيها إنّ رامي لا يمتلك صوتًا غنائيًّا مقنعًا، كما أنه مغرور ومتعجرف، فرد عليه الأول، لو تكلمت عن سيمون لجعلته يخجل من الخروج من منزله.



خلافاته مع عاصي الحلاني:

بدأت خلافات عاصي الحلاني والمخرج سيمون أسمر عندما انفصل الحلاني عن مكتب "ستوديو الفن"، فاعتبر الحلاني أنّ هجوم أسمر عليه لأنه خسر "الدجاجة البياضة"، ثم خمدت خلافاتهما لفترة، وما لبثت أن تجددت عندما قال أسمر عن الحلاني إنه لم يقدم أيّ جديد حقيقي منذ سنوات، ولا يزال على الحصان"، بالإشارة إلى أنه يكرر نفسه باللون الفولكلوري الذي يقدمه، ليرد عله الحلاني: "مع احترامي له، فهو لم يرني إلا على الحصان. اعتقد أنه انتقدني لأنه خَطَر على باله انتقادي لا أكثر ولا أقل، وعلى رغم إنجازاتي على أكبر المسارح. منذ أن تركت مكتب "استوديو الفن" لم آتِ على ذكره بالسوء، وأقول له إنّ الحصان يرمز الى الرجولة، وغدًا سوف أرسل له حصانًا".

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خلافاته مع نوال الزغبي:

عاتب سيمون أسمر نوال الزغبي في إطلالة تلفزيونية له، لأنها لم تتصل بزوجته أو بأولاده للسؤال عنه والاطمئنان عليه خلال فترة مرضه وسجنه، وقال: هي تقول إنني والدها الروحي وتحبني كثيرًا، ولكنها لم تتصل بي واستكثرت أن تقول لي "الحمد لله على السلامة".



خلافاته مع إليسا:

لم يحصل خلاف مباشر بين إليسا والمخرج سيمون أسمر، ولكنه لم يؤمن بموهبتها في مرحلة البدايات مع أنها تخرجت من برنامجه، بل هو كرّس وقته وجهده في دعم غيرها، أمثال: وائل كفوري، ونوال الزغبي، وعلاء زلزلي.



خلافاته مع معين شريف:

يفصل معين شريف بين محاربة سيمون أسمر له، وبين "استديو الفن" و"ال بي سي"، ويقول إنّ لهما فضل عليه، ولكن بعد انتهاء البرنامج قال إنّه تعرّض للمحاربة من سيمون أسمر، وهو كان أكثر شخص ألحق به الضرر، مع أنه أكثر شخص وقفت إلى جانبه حين كان بأصعب ظروفه، لكنّ أسمر أكد أنه لم يحاربه ، مضيفًا "ما حدا يحطّا فيّي. اللي ما نجح يشوف شو كانت المشكلة".



خلافاته مع فارس كرم:



اعتبر سيمون أسمر في مقابله معه أُجريت قبل 7 سنوات، أنّ نهاية فارس كرم باتت قريبة وأغانيه لا تدوم، هذا الكلام استفز الأخير الذي ردّ بأنّ الجمهور هو من يحدد هذا الأمر، وأنّ سيمون أسمر انتهى قبل عشرين عامًا، وليس هو من قرر الابتعاد، بل ثمة من أبعده عن الساحة وهم المخرجون طوني قهوجي، وباسم كريستو، وكميل طانيوس، وهؤلاء يدركون في قرارة أنفسهم، أنّ سيمون أسمر ليس أستاذهم كما يقولون، كما أشار إلى أنّ سيمون أسمر حاول أن يفتن بينه وبين وائل كفوري، لكنه يعتبر أنه يكبر كلما كبر وائل كفوري، وأنّ سيمون أسمر يتبع سياسة فرّق تسد، مشيرًا إلى أنه سانده ماديًّا ومعنويًّا، في وقت لم يقف إلى جانبه أحد، وهو لديه الإثباتات على ذلك، وأن لا فضل له عليه لأنه أصبح نجم صف أول، بجهده الشخصي وبرضا الله.

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