يعقوب شاهين خلال تسجيل أغنية "دلِّل": أختار أحلام وهذا رأيي بوائل كفوري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - لا يزال يصرّ محبوب العرب يعقوب شاهين على صنع هوية فنية خاصة به، لذلك قرّر تقديم أغنية "دلِّل" التي تنتمي إلى اللون المارديلّي، لون لا يجيده الكثير من الفنانين ويعقوب يجيد المنافسة به.

خلال تسجيل أغنيته في ستوديو الموزع الموسيقي عمر صباغ في بيروت، التقته "الخليج 365 نت"، وتحدث مع يعقوب عن الأغنية التي صدرت منذ أيام، والتي يعوّل كثيراً على نجاحها، وأنّ الإنتاج الجديد لهذه الأغنية سيضايق البعض.

يعقوب شاهين في ستوديو عمر صباغ



في حوارنا معه اختار أحلام لتكون مدربته بين باقي المدربين في حال كان مشتركاً في برنامج "ذا فويس" بموسمه الجديد. ماذا قال يعقوب أيضاً عن علاقته بـ وائل كفوري، ومن هو صديقه المقرب من الوسط الفني؟ تابعوا هذا الحوار:





"دلِّل" قريبة من أغنية لوائل كفوري

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لاحظنا خلال سماعنا لأغنية "دلِّل"؛ نمطاً جديداً يؤديه يعقوب لأول مرة ونحن نعلم كم ذوقك صعبٌ؟

هذه الأغنية لونها مختلف، وهي من النوع المردلّي لون أهل الجزيرة في سوريا. وأنا شخصياً أبدع في هذا اللون ولحنها ليس غريباً، وكلامها يحتوي على الكثير من الماردلية.

وتابع: "اللهجة صعبة ولا يفهمها الجميع، ولكن حاولنا تلطيف الكلمات؛ كي نتمكن من مخاطبة أكبر شريحة من الجمهور، وهي قريبة من أغنية مشهورة لوائل كفوري بعنوان "مدللتي"، والتي هي بالأصل لفنان يدعى جان كارات.

يعقوب شاهين في ستوديو عمر صباغ



هل تجد نفسك متأثراً بوائل كفوري؟

أكيد؛ فنحن نسمعه ونحن أطفال، وتربطني علاقة قوية معه من خلال برنامج "آراب أيدول"، وله مكانة كبيرة في قلبي.

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سأغني اللون المصري قريباً



هذه المرة الثالثة التي تؤدي فيها اللهجة اللبنانية، ما هذه العلاقة الوطيدة التي تربطك بها؟

لهجة بلاد الشام تشبه بعضها، واللهجة الفلسطينية قريبة إلى اللبنانية ونحاول أن نصنع هوية خاصة لنا في هذا المجال.

أفهم منك أنك لا تريد أن تقوم بتجربة ألوان أخرى؟

أهم شيء حالياً بالنسة لي هو إيجاد هويتي الخاصة، وبعد انتهاء برنامج "آراب أيدول" حاولت صنع هويتي الخاصة، ومن بداية الطريق نضع أمامنا النجاحات والإخفاقات، والحمد لله أجيد أكثر من لون غنائي، ومن المحتمل أن أقدم اللهجة المصرية مع بداية فصل الشتاء. المهم حالياً أن نرسم ملامح واضحة لهويتي الموسيقية.

محبوب العرب يعقوب شاهين



"دلِّل" نراها بعيدة عن اللون الرومانسي في وقت كثر يلجؤون إلى هذا اللون؟

اللون الرومانسي يبقى ولا يزول، ولكن أحببنا أن نغير ودعنا نرقص قليلاً، فأغنية "شو الفكرة" كانت راقصة و"الرقم التاني" قليلاً، ولكن مع "دلِّل" الجميع سيرقص بفرح .



"3 دقات" نجحت لأنها جديدة وبسيطة



برأيك هل كان هناك أغنيات ضاربة هذا الصيف أم لا؟

هذا الشيء يحدده السوق، وبرأيي المتواضع العام الماضي كان هناك أغنيات ضاربة أكثر، وهذا العام لم يكن هناك أي أغنية ضاربة.

محبوب العرب يعقوب شاهين



أغنية "3 دقات" ضاربة برأيك أو ممكن أن تزول؟

"3 دقات" نجحت؛ لأنها مختلفة ولا تشبه غيرها، الجمهور ملّ من سماع الأغنيات نفسها، ونحن كفنانين مللنا من سماع الألوان نفسها، وأتى الوقت لنغير، و"3 دقات" سبب نجاحها أنها جديدة وبسيطة.



علاقتي ممتازة مع "بلاتينوم" ولا أعداء لي



كيف هي علاقتك بشركة "بلاتينوم"؟

علاقتي مع الشركة بأبهى حالاتها هذه الأيام وممتازة، ووضعنا مع مديرة الشركة نادين طربية خطة واستراتيجية سنسير عليها؛ كي ننجح معاً.

نحزن أننا لا نراك في مهرجانات لبنانية بحكم مجيئك الدائم إليه، هل من يحاربك أو يستثنيك؟

يعقوب شاهين



لا أعداء لي من داخل أو خارج الوسط، وبالنسبة لي علاقتي طيبة مع الجميع. لبنان ليس سهلاً، ومن يريد أن يغني فيه يجب أن يدخل في رأس الشعب اللبناني، وعندما يكون هناك إنتاج لأغانٍ جميلة ومطلوبة لا يمكن لأحد أن يحاربك، فإن شاء الله خير، متفائل والأيام المقبلة ستحمل معها الأفضل لي. وأنا أتأنى دائماً في خياراتي، وأدرس خطواتي بهدوء تام.

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علاقة طيبة تربطني بفارس كرم وملحم زين



من هو صديقك من الوسط الفني؟

هناك علاقة طيبة بيني وبين فارس كرم؛ فهو إنسان متواضع و "ابن بيت"، وطبعاً الفنان ملحم زين تربطني صداقة ممتازة به خصوصاً أننا من الشركة نفسها، وتشعر بأنه إنسان قبل أن يكون فناناً.

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أختار أحلام في "ذا فويس"



في حال كنت مشتركاً هذا العام في "ذا فويس" من تختار من اللجنة بين أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي وراغب علامة، ولماذا؟

طبعاً "أم فاهد" أي أحلام، كون هناك خبرة سابقة معها، رغم أنك ذكرت أسماء نجوم كبار، فأشعر حينها أن من يلف لي أولاً أختاره.

الفنان يعقوب شاهين



من تشعر من بين المدربين الذي ذكرتهم لك سيلف كرسيه لك؟

أحلام (أم فاهد).



كتبت منذ فترة على تويتر تغريدة لها علاقة بـ"الثرثرة"؟

في بعض الأحيان تسمع كلاماً من هنا وهناك، وكلام الناس لا يقدم ولا يؤخر كما غنى سلطان الطرب جورج وسوف. وتابع: "أنا من النوع الذي لا يردّ، وفي حال قمت بالردّ على هؤلاء الناس فأنت تعطيهم أهمية أكثر مما يجب".

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الإنتاج الجديد سيضايق البعض



هل هذا الكلام موجه لأحد من الفنانين؟

لا، ليس لفنان معين، بل بشكل عام، ولا تنسَ أنني منذ عام غائب عن الساحة، فالإنتاج الجديد لـ"دلل" سيضايق الكثيرين.

ماذا بعد هذه الأغنية؟

قريباً كليب مع جاد شويري، وارتأينا أن نكسر حاجز الجدية الذي يظهر في كليباتي السابقة.

يعقوب شاهين



تريد مخرجاً يخرجك من هذه الدائرة؟

أجل ولكن ليس كثيراً (يضحك).



أشكر "الخليج 365" لدعمها الدائم

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لمشاهدة لقطات من تسجيل الأغنية واللقاء المصور مع يعقوب، والموزع الموسيقي عمر صباغ تابعوا هذا الفيديو.

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