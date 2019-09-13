آخرهن هنا الزاهد.. فنانات تزوجن بأزواج يكبرهن بعشرات السنين

فنانات رفعن شعار "الزواج بالأكبر سنًا"، خاضوا تجربة الزواج بفنانين ومشاهير أكبر منهم بسنوات طويلة تخطت 15 عام، ووصلت لأكثر من ثلاثين عاما.

وتستعرض بوابة الوفد خلال التقرير الآتي عدد من الفنانات الذين تزوجن من أزواج أكبر منهن بعشرات السنوات:-

هنا الزاهد واحمد فهمي

تزوجت الفنانة هنا الزاهد من الممثل أحمد فهمي الذي يكبرعنها بـ 15 عام، حيث تبلغ هنا 25 عامًا، بينما يبلغ أحمد فهمي 40عامًا.

وفي أول تعليق لهنا الزاهد بعد زواجهما، علقت على الصورة التي نشرتها عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام قائلة:" كان حلمًا".

مروة حسين وعماد الدين أديب

أثار زواج الإعلامي عماد الدين اديب من الفنانة مروة حسين، جدلًا كبير، وذلك لفارق السن الكبير بينهما، ولم يلتفت الإعلامي والفنانة إلى انتقادات الجمهور.

إلهام شاهين وعادل حسني

وتزوجت الفنانة الهام شاهين من المنتج عادل حسني، على الرغم من وجود فارق سن بينهما بلغ 25 عام.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تزوجت من المنتج عادل حسني "طمعًا في رجولته وحمايته وعقله"، برغم وجود 25 سنة فارق العمر بينهما،

مضيفة أنها فى ذلك الوقت كانت تواجه العديد من المشاكل مع ممدوح الليثي ونور الدمرداش وجلال الشرقاوي لأنهم كانوا محتكرين للسوق.

رانيا يوسف والمنتج محمد مختار

الخطوة ذاتها اتخذتها الفنانة رانيا يوسف والتي تزوجت من المنتج محمد مختار، الذي يكبرها بثلاثين عامًا، وأثمرت هذه الزيجة عن ابنتين ولكن تم الطلاق بعد سنوات، واتهمت حينها رانيا بأن هذه الزيجة جاءت بناء على المصلحة بأن يقوم مختار بإنتاج أعمال فنية لها.

بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز

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تزوجت الإعلامية بوسي شلبي، من الفنان محمود عبد العزيز، بالرغم من فارق العمر بينهما والذي لم يقف أمام اتمام هذه الزيجة أحد والتي استمرت حتى الآن.

قالت بوسي: «محمود عبد العزيز هو حلم حياتي الذي أصبح حقيقة‏، ‏ وأحسد نفسي عليه.

وتابعت :"أنا كنت أعرف محمود وأنا طفلة صغيرة لأنه كان صديقاً شخصياً لأختي ولعائلتي وأحببته وحلمت بالزواج منه وأحمد الله

أنه حقّق لي حلمي‏، ورغم أنني محاورة النجوم باحتراف، إلا أنه من الصعب عليّ إجراء حوار معه لأنه مثل النجم أحمد زكي يرفض الحوارات".

رانيا فريد شوقي ومصطفى فهمي

وتزوجت الفنانة رانيا فريد شوقي من مصطفى فهمي، واعترفت رانيا بأن فرق السن بينها وبين مصطفى فهمي لم يكن يسبب اى مشاكل زوجية بينهما بل على العكس فقد كانت أكثر سعادة مع شخص يتسم بالنضج والخبرة، ولكن الزواج باء بالفشل.

واكد مصطفى فهمي أن طليقته الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي «كتاب أغلق نهائيًا» في حياته، وكشف عن أسباب انفصاله عنها بقوله: «الشخص الذي لا يخاف عليَّ كما أخاف عليه، ولا يجعلني أولوية بحياته كما أجعله أولوية بحياتي، ولا يحاول إسعادي كما أحاول إسعاده، يكون شخصاً «لا ألزمه ولا يلزمني».

حسين فهمي ولقاء سويدان

والأمر نفسه فعله الفنان حسين فهمي والذي تزوج لقاء سويدان التي تصغره بسنوات طويلة ولكن لم يكتب للتجربة النجاح فحدث الإنفصال بعد سنوات.

ولكن بعد ذلك وصلت العلاقة بين الفنانين لقاء سويدان وحسين فهمي إلى طرق مسدودة، وانقلب الحب الذي كان، إلى أوراق ومستندات في أروقة القضاء المصري.

نادية الجندي وعماد حمدي

تزوجت نادية الجندي من عماد حمدي في بداية مشوارها، حيث كان في عمر والدها ولكنها أقدمت على هذه الخطوة في بدايتها لتصبح بعدها أكثر شهرة.