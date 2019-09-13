بالصور.. يسرا وجيه تهنئ نشوى مصطفى بعقد قران نجلتها

حرصت الفنانة الشابة يسرا وجيه، على تهنئة صديقتها الفنانة نشوى مصطفى بعقد قران نجلتها مريم، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". نشرت يسرا مجموعة صور من الحفل تجمعها بزوجها الفنان إيهاب فهمي والفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد والفنان ياسر جلال والفنانة داليا البحيري ، وعلقت على المنشور قائلة :"احلى فرح واحلى نشوى مصطفى مامت العروسه واحلى لمه مع أحلى صحاب". الحفل تجمعها بزوجها الفنان إيهاب فهمي والفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد والفنان ياسر جلال والفنانة داليا البحيري ، وعلقت على المنشور قائلة :"احلى فرح واحلى نشوى مصطفى مامت العروسه واحلى لمه مع أحلى صحاب". يذكر أنه كانت احتفلت الفنانة نشوى مصطفى في يوليو الماضي بزفاف نجلها عبدالرحمن، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين. Advertisements

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