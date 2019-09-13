تفاصيل ثالث ايام ورشة اليابانية تشيمي فيوكوموري بالمعاصر والتجريبي

استقبلت حدائق دار الأوبرا المصرية ثالث أيام ورشة اليابانية تشيمي فيوكوموري "ذاكرة الفضاءات الأصلية "، فى الساعة العاشرة من اليوم الجمعة و حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك ضمن الورشة التدريبية الدولية لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته السادسة والعشرين.



استهلت فيكوموري ورشتها بتدريب مساج القدم، مشيرة إلى أن أجسامنا تحتوى على 202 عظمة ، بينما تحتوى القدم على ستة وعشرين عظمة فقط ، وهذا معدل كبير من العظم فى القدم فقط، موضحة انها سوف اقوم بعمل مساج في هذا الكم الهائل من العظام، مع التحذير من أن اي حركة خاطئة في التدريب تؤدى إلى عواقب كثيرة.

واستطردت فيوكومورى في التوضيح بقصة امرأة يابانية قامت بحركة خاطئة

فى المنطقة التى ترتبط بالجهاز التناسلى عند الأنثى ، أدت هذا الحركة الخاطئة إلى موتها.وأضافت تشيمي في هذه التدريبات نحاول اكتشاف أقدامنا ونبحث عن العظام ونقوم بعمل التواء لأصابع القدم إلى أسفل وإلى أعلى مع تحريك الجسد مع هذا الالتواء ، ونستمر فى هذا التمرين لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نبدل القدم الآخرى، وانتقلت فيوكو مورى إلى التمرين الثانى وهو الجلوس على المؤخرة ونحاول اكتشاف عظمتي الجلوس ثم يقوم المتدربون بحركات دائرية باستخدام فخذ القدم، ثم يتحرك المتدرب إلى الأمام مع عدم استخدام اليدين ، بواسط الدفع بعظمة المؤخرة ورفع الأيدى لأعلى لمدة خمسة عشر دقيقة ؛ ثم نكون مجموعات خلف بعضها على شكل القطار ، ونتحرك إلى الامام ثم نرجع إلى الخلف مرة الآخرى.

ثم قامت بعمل تدريب القطار بالتقدم للأمام وللخلف، اعقبه تدريب التنفس بحيث يقوم زميلان بالتبادل عبر اخذ النفس واخراجه من الأنف والربت على القفص الصدري اثناء التدريب، بينما يقوم الزميل الذي يجري التدريب بمحاولة اخراج النفس وتوزيعه بشكل صحيح لكي يرتخي ويحاول نتشيط كافة عضلات القفص الصدرى.



يذكر أن تشيمي فيوكوموري مراقبة للفنون المعاصرة ومعلمة بمجلس مدينة اوكازاكي، مصممة رقصات ، وراقصة ومؤدية، مديرة برامج مناهج الرقص، الرقص المعاصر، الألعاب الرياضية الإيقاعية، اليوجا الاحترافية،كما أنها مدربة بيلاتس "تمارين لياقة بدنية"، وتهدف الورشة إلى إيجاد حالة من التوازن بين العضوي وغير العضوي فأنه من المهم جدا للمؤدي أن يتحكم في جسده وعقله قدر الإمكان وذلك لتحقيق حالة من التكيف مع الأداء.