تفاصيل ثالث ايام ورشة "الدراماتورج" لـ بيتر ايكرسول بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل ورشة الدراماتورج للمدرب الأسترالي بيتر ايكرسول، التي تقام في المجلس الأعلى للثقافة في الفترة من 11 وحتى 15 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي.



استهل المدرب بيتر ايكرسول اليوم الثالث للورشة بمراجعة أهم النقاط التي تلقاها المتدربون على مدار اليومين الماضيين، ومنها التعريف الكلاسيكي للدراماتورج وكتاب أرسطو فن الشعر، وفي اليوم الثاني كانت عن كيفية مزج نوعين من الفنون على سبيل المثال الرقص والمسرح، كما أوضح بيتر في حديثه تعريفات الدراماتورجي الكلاسيكية والمتواجد في المسرح المعاصر والتجريبي، ثم انتقل إلى نقطة هامة وهي مفهوم

الميديا الحديثة للدراماتورجي، والعلاقة بين الميديا البصرية والمسرح وذلك للخروج بمسرح مختلف وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ومنها على سبيل المثال الفيديو بروجكشن والهيلوجرام.

واستطرد بيتر حول علاقة الميديا بالمسرح واعتماد المسرح علي تقنيات حديثة والعلاقة بين العامل البصري والممثل وكيفية توظيفه في المسرح، والتي تمثل أداة هامة في المسرح المعاصر .

وتابع ايكرسول الحديث عن الانثروبورسين وهي علاقة الإنسان بالطبيعة، والطبيعة من دون الانسان والتي تعيد إنتاج نفسها دون الحاجة اليه، وتطبيق الانثروبورسين والتركيز على العوامل البصرية أكثر

من الممثل فمن منطلق هذا المسمى يتم التعامل مع الممثل على أنه جزء من العملية المسرحية .

كما تحدث ايكرسول عن الجمهور والذي اختلف عن ما كان عليه في فترة الثمانينات والتسعينيات، بقوله أن قنطرة الجمهور تغيرت في استقبال العروض المسرحية وأصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من تعاملاته في مشاهدته للمسرح، ثم قام ايكرسول بتوضيح حديثه عبر عرضه بث عدة مقاطع بالفيديو عن عرض مسرحي قدم منذ 25 عاما واستخدم عدة تقنيات حديثة، وكان هذا العرض بداية لاستخدام التقنيات الحديثة والفيديو بروجكتور.

يذكر أن بيتر ايكرسول يعمل بفن المسرح منذ أربعين عام، ويقيم في نيويورك منذ 7 سنوات ولديه معرفة كبيرة بالمسرح المعاصر والإقليمي والدراماتورج وقد أنشأ مسرحا في أستراليا وهو الآن يقوم بتحضير كتاب عن الدراماتورجي.