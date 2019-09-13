دينا أمين: لي بروير أسطورة من أساطير المسرح الأمريكي

بدأت منذ قليل المحاضرة العملية للمخرج الأمريكي لي بروير بالمجلس الأعلى للثقافة، ويعقد اللقاء ضمن البرنامج الورش والمحاور الفكرية بالدورة السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وذلك بحضور المخرج الأمريكي لي بروير ، والدكتورة دينا أمين المدير التنفيذي للمهرجان، وموت ميتشيل زوجة لي بروير، وهي ممثلة ومخرجة وعضو بفرقة مايو ماينز وأستاذ مسرح.

وبدأت الدكتورة دينا أمين بتقديم المخرج الامريكي لي بروير حيث قالت : "أنا سعيدة بتقديمي لأسطورة من أساطير المسرح

الأمريكي المخرج الكبير والكاتب لي بروير ".وتابعت "أمين" بتقديم مختصر عن السيرة الذاتية للمخرج لي برويى حيث قالت هو كاتب، مخرج ، شاعر, ومنتج ، وهو المدير الفني المؤسس لشركة "مابو ماينز" للمسرح، ومنذ بداية ظهور بروير في نيويورك عام 1970 ، كان في طليعة المسرح الأمريكي، حيث عمل علي مزج التخصصات والتقنيات من ثقافات مختلفة على نطاق واسع ، و ابتكر نوعًا فريدًا من الأداء تمتزج فيه عناصر الفنون البصرية، والمكونات الصوتية والموسيقية، والرقص في شكل متناسق وجديد.

يشار إلي أن أهم أعمال لي بروير، عربة اسمها الرغبة لـ "تنيسى ويليامز"، التى أخرجها للكوميدى فرانسيز La Comédie-Française ، ومسرحية "بيت الدمية" لإبسن ، وقد حصل على جائزة أوبي OBIE لأفضل مسرحية وإخراج متميز، وجائزة أدنبرة هيرالد للإنجاز المستدام وجائزة The Theatre Communications Group لانجازاته على مدى حياته، وتم ترشيحه لجوائز بوليتزر وتوني وإيمي وجرامي، و هو أيضا كاتب غزير الإنتاج؛ حيث يعيد فى انتاجه ككاتب تعريف مفهوم الشخصية واستخدام السيرة الذاتية بصوت أمريكي متميز.