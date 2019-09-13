الليلة.. انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية

ينطلق مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، مساء اليوم الجمعة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.
يشار إلى أنه من المقرر أنيتم تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والدراما والسينما والإعلام والموضة والمسرح، منهم المطربة أنغام، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الإعلامي عمرو الليثي، الفنان سيد رجب.
يذكر أن تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاث جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.
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