اليوم.. 7 فعاليات مسرحية مختلفة بالمعاصر والتجريبي

يشاهد جمهور مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ26، اليوم الجمعة 13 سبتمبر، برنامجًا حافلًا يبدأ من العاشرة صباحا وحتى ما بعد العاشرة مساء، وذلك عبر 3 فعاليات صباحية بين ورش تدريب ومحاضرات عملية، إضافة لأربعة عروض مسرحية لسوريا وتونس والسعودية ومصر والكونغو.

حيث يشهد متدربو ورشة الفنانة اليابانية تشيمي فيوكوموري اليوم الثالث لورشة " استكشاف الحوار الحقيقي مع ذاكرة الفضاءات" وذلك من الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا بمدرسة

الرقص في مركز الابداع بالأوبرا.

وتستمر ورشة الدراماتورج ليومها الثالث للمدرب الأسترالي بيتر ايكرسول من الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا بقاعة الآداب بالمجلس الأعلى للثقافة.

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كما تشهد القاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة محاضرة عملية "ماستر كلاس" للمدرب الأمريكي لي بروير، عن علاقة الممثل بالمخرج وذلك من الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا بمدرسة الرقص في مركز الابداع بالأوبرا.



ويحظى جمهور المعاصر والتجريبي بأربعة عروض مسرحية تبدأ في الخامسة مساء بعرض " اعترافات زوجية" لدولة سوريا، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وفي السابعة مساء يشهد الجمهور ثلاثة عروض هي traditional meet urban لدولة الكونغو على المسرح العائم الصغير، و " ديستوبيا " لمصر على مسرح مركز الهناجر للفنون، والعرض المصري التونسي السعودي "انتحار معلن" على مسرح الغد .

يذكر أن المهرجان يحظي بمشاركة 22 عرضا مسرحيا إضافة إلى 6 ورش ومحاضرات عملية على عناصر العرض المسرحي لمبدعين دوليين ويشهد عودة الإصدارات المطبوعة، وتستمر الفعاليات حتى التاسع عشر من سبتمبر الحالي .