شاهد.. معتصم النهار “طاير عقله” بـ هيفاء وهبي!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - عبر الفنان السوري معتصم النهار عن سعادته بلقاء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وتعاونه معها في فيلم “عقدة الخواجة”.
فقد نشر معتصم النهار، عبر خاصية الستوريز في حسابه على انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه مع هيفاء وهبي وقال “انا كثير مبسطوط وكثير طاير عقلي اني شفتك”.
وتابع معتصم النهار قائلا “تشرفت فيكي كثير حلوة حلوة حلوة عالواقع”.
يذكر أن فيلم “عقد الخواجة” من إنتاج شركة Snaper التى أسسها محمد وزيري مؤخرا والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها.
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