خاص- ماذا قالت رانيا عيسى حول مقارنتها مع الراحلة هند ابي اللمع في “صفّ ع جنب”؟

مع قرب إنطلاق سيتكوم “صفّ عا جنب” عبر شاشة الـ OTV، كشفت الممثلة رانيا عيسى في حديث مع موقع “الخليج 365” الى أن Concept المسلسل شبيه بالمسلسل الشهير “المعلمة والإستاذ”.

رانيا لفتت الى انها ستجسد شخصية مرشدة اجتماعي طابعها جدي، تدعى زهرة” ترتدي بشكل دائم اللونين الاسود والابيض وهي مسؤولة عن هذا الصف. اما مجدي مشموشي يلعب دور الاستاذ الذي سيجمعها معه علاقة اعجاب.

وتابعت رانيا مشيرة الى أن الصف يتضمن عدة أشخاص كبار في العمر، وكل واحد عنده شخصية مختلفة عن الآخر، وهم ليسوا متعلمين لذا تم تسميته “صف عا جنب” لأنه صف بعد الانتهاء من دوام المدرسة.

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وشددت ان المسلسل سينال اعجاب الصغار والكبار لأنه طريف ويتضمن مواقف كوميدية.

ورداً على سؤال ألا تخاف من أن يتم مقارنتها بالممثلة الراحلة هند ابي اللمع التي لعب دور الاستاذة الى جانب الممثل الراحل ابراهيم مرعشلي في المعلمة والاستاذ؟ قالت رانيا “كلا لأن النص والشخصية مختلفتين”. وختمت قائلة “الـ Concept متطابق ولكن عند مشاهدة المسلسل سيكتشف الجمهور أنه مختلف كلياً في المضمون عن “المعلمة والاستاذ”.”

مسلسل “صفّ عا جنب” كتابة داليا حداد، إخراج رندلى قديح، بطولة مجدي مشموشي، رانيا عيسى، جورج دياب، مرسيل خضرا، ايلي صوايا، وليد الهاشم، سحر سلوم، بيار الحلو، إيفونا، علي كردية وغيرهم.

نذكر ان “عيسى” تصور حالياً مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” انتاج مروى غروب سيعرض عبر شاشة “الجديد” قريباً جداً. رانيا تحدثت في لقاء مع موقعنا عن تفاصيل دورها (خاص- “الخليج 365” اقتحم موقع تصوير “لا قبلِك ولا بعدِك”، ماذا كشف الأبطال عن المسلسل؟)