شاهد تحول أنجلينا جولي إلى شخصية Maleficent

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: مع إقتراب موعد عرض الجزء الثاني من فيلم Maleficent ، قامت شركة ديزني المنتجة للعمل بطرح كواليس تحول أنجلينا جولي الى شخصية Maleficent في الفيلم الذي لاقى جزءه الأول نجاحاً كبيراً في دور العرض.
يذكر أن الجزء الثاني سيحمل عنوان سيدة الشر (Mistress of Evil) وتدور أحداثه بعد بضع سنوات من نهاية الجزء الأول، ويتعمق في العلاقة المعقدة بين الجنية الشريرة والملكة المرتقبة حيث تشكلان تحالفاً لحماية المخلوقات السحرية التي تعيش في الغابة.
الفيلم من إخراج واكيم رونينغ وكتب القصة والسيناريو والحوار لندا وولفرتون. ويشارك جولي في بطولته أيل فانينغ، ميشال بفايفر ، واد سيركن.
شاهد أنجلينا جولي للتحول ل Maleficent
شاهد الإغلان التشويقي للجزء الثاني Maleficent: Mistress of Evil
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