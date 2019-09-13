تفاصيل جنازة ودفن المخرج الراحل سيمون أسمر







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: انتقل جثمان المخرج الراحل سيمون اسمر صباح اليوم من مستشفى رزق الى كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت حيث تقام مراسم الدفن في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.



وبحسب ما أفادت محطة ال بي سي سينقل بعد الصلاة جثمان المخرج اللبناني الى بلدة غزير حيث يوارى الثرى في مدفن عائلته.



وكان اسمر قد توفي مساء الاربعاء عن عمر يناهز الـ76 عاما بعد صراع مع المرض.



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