"يا ترى" جديد فضل شاكر

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: يستعد النجم فضل شاكر لطرح أغنية جديدة بعنوان "يا ترى" عبر حسابه الرسمي على اليوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.
يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر هى أغنية"حبيتك"، والتي طرحها أيضاً عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"،من كلمات محمد رفاعي، وألحان على أباظة، توزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتى قام بطرحها أواخر ديسمبر الماضي في محاولة منه للعودة الى الساحة الفنية بعد إعتزاله.
يذكر أن أغنية حبيتك حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها في فبراير الماضي.
وكانت أغنية مع السلامة قد حققت بدورها أكثر من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب.
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