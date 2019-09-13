شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسلسلات تحجز مكانها مبكراً فى دراما رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشغل الوسط الفنى فى ذلك التوقيت من كل عام، بالتحضير للأعمال الدرامية المقرر عرضها على الشاشات فى الموسم الرمضانى، ودائمًا تتردد تكهنات وشائعات غير صحيحة، ومع الاستعدادات والتحضيرات للموسم الرمضانى المقبل 2020، حجزت 5 مسلسلات مكانها مبكرًا فى القائمة الأولى للمسلسلات التليفزيونية، البعض يكرر تعاونه مع نفس فريق عمله السنوات الماضية، وآخرون يلجأون لمخرج جديد، ويرصد ”الخليج 365” تفاصيل الـ5 مسلسلات التى أعلنت عنها شركة "سينرجى" حتى الآن، وهى كالتالى:

عادل إمام

يستكمل حاليًا النجم الكبير عادل إمام تصوير مسلسله "فلانتينو" الذى صور 30% من أحداثه قبل شهر رمضان الماضى، وتأجل عرضه نظرا لضيق الوقت، إذ يتضمن المسلسل تفاصيل عدة ما بين ديكورات وملابس وخلافه، وهو ما دفع صناع العمل إلى تأجيله وعرضه فى شهر رمضان المقبل

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، ومحمد التاجى، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

أمير كرارة

يكرر النجم أمير كرارة تعاونه مع المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمى للسنة الرابعة على التوالى، بعدما قدموا سلسلة "كلبش"، والتى لاقت النجاح الكبير على مدار 3 سنوات متتالية، من خلال الـ 3 أجزاء ناقشت قضايا تخص محاربة الإرهاب والدول المعادية لمصر. ويقدم الثلاثى هذا العام عملا دراميا على أعلى مستوى، حيث أوشك المؤلف باهر دويدار على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، إذ يعقد مخرج العمل وبطله وحسام شوقى مدير عام شركة "سينرجى" جلسات عمل حاليا للاستقرار على التفاصيل المبدأية للمسلسل، والخطوط الرئيسية للشخصيات وملامحها، بالإضافة إلى وضع قائمة بأسماء الممثلين وبدء التعاقد معهم.

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يوسف الشريف

بعد غياب عامين عن الدراما، يعود النجم يوسف الشريف لشاشة الدراما مرة أخرى، بمسلسل جديد يحمل اسم "النهاية"، وهو مسلسل تدور أحداثه عن عالم "النهاية"، ويعد من أضخم المسلسلات خلال الموسم المقبل، إذ يكرر تعاونه مع المؤلف عمرو سمير عاطف، بعدما قدما سويا مسلسلات "كفر دلهاب" "لعبة إبليس" "الصياد"، حيث انتهى عمرو سمير عاطف من كتابة أول 5 حلقات من مسلسل "النهاية".

واستقر يوسف الشريف على المخرج ياسر سامى ليتعاونا سويًا لأول مرة فى الدراما، ويعقد صناع العمل بقيادة حسام شوقى مدير عام سينرجى جلسات عمل للوقوف على التفاصيل الأولية للعمل، المقرر البدء فى تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل.

ياسر جلال

بعدما حقق نجاحا كبيرا العام الماضى بمسلسله "لمس أكتاف"، يستعد النجم ياسر جلال حاليًا لمسلسله الجديد مع شركة "سينرجى"، حيث استقر جلال على الفكرة المقرر تقديمها خلال الموسم المقبل، إذ يكرر تعاونه مرة أخرى مع المؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى، ويعقد جلال وصناع مسلسله جلسات عمل يوميًا من أجل الوقوف على التفاصيل كافة والخطوط العريضة للعمل، وبناء الديكورات والملابس ومدير التصوير.

محمد رمضان

أعلن النجم محمد رمضان فى وقت سابق عن تعاقده مع شركة "سينرجى" للمرة الثانية على التوالى، بعدما حقق نجاحا مشهودا بمسلسله الأخير "زلزال" العام الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، حيث يعد محمد رمضان خامس المسلسلات التى حجزت مكانًا فى دراما رمضان، ولم يستقر "الأسطورة" على المشروع المقرر أن يقدمه خلال موسم رمضان 2020، كما لم يستقر على المخرج، وربما يتم الإعلان عن التفاصيل الأيام المقبلة.