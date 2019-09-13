شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بوسترات جديدة لـ The Politician قبل طرحه نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما الجديد The Politician 3 بوسترات دعائية للعمل المقرر بدء عرضه يوم 27 سبتمبر المقبل، ويتكون من 8 حلقات.



The Politician

المسلسل من إنتاج وإخراج ريان ميرفي، بطولة بن بلات، بوب بلابان، بنيامين باريت، لوسي بوينتون، ديفيد كورنسويت، زوي ديوتش، لورا دريفوس، ثيو جيرمين، راهن جونز، جيسيكا لانج، ديلان مكديرموت.



The Politician 2

ويدور مسلسل The Politician حول طالب فى مدرسة سانتا باربرا يدعى بايتون هوبارت الذى يقرر أن يقدم للترشح للرئاسة الذى كان يحلم القيام به منذ سن السابعة، لكن أولاً سيتعين عليه الانتقال إلى مشهد سياسي أكثر غدرا، وهو الانتقال إلى مدرسة القديس سيباستيان الثانوية.