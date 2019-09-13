ناهد السباعي تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت السباعي في الصور بإطلالة صيفية، معلقة "صيفنا الذي لا ينتهي، لقد كانت تجربة رائعة".

يُذكر أن ناهد السباعي تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو"، بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي، سارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.