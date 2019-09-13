خاص| أحمد إبراهيم: أنا عايش عشان ولادي.. ومحدش استحمل قدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- أحمد النجار:

أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إنه تعرض للعديد من الضغوطات خلال الفترة الماضية، على خلفية زواجه من النجمة أنغام، ولكنه حوّل كل الطاقات السلبية لإيجابية ولا يشغله سوى النجاح، موضحًا: " في 6 شهور كل الضغط كان عليا، واتقال كلام كذب كتير وغريب جدًا".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ولادي أهم حاجة في حياتي، أنا عايش ليهم هما بس".

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وأكد "إبراهيم"، إنه لا يريد الرد على أي شخص، قائلًا: "أنا مش عايز أرد على حد ولا برد على حد، أنا طول عمري مركز في شغلي وبس"، موضحًا أن مشواره الفني في مجال التوزيع الموسيقي عمره 17 عامًا.

وخلال الـ6 شهور الماضية حقق "إبراهيم"، عدة نجاحات حصل بسببها على الجوائز، لعل أبرزها مشاركته بـ8 أغاني في ألبوم "معرفة قديمة" للمطرب هيثم شاكر، 6 أغاني في ألبوم "حالة خاصة جدًا" للمطربة أنغام، أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، وللفنان محمد حماقي ٥٠٠٥٠٠ ، و"عارف" للفنان مصطفى قمر.