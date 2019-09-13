محمد محمود عبدالعزيز ونضال الشافعي يصوران 17 ساعة في "قيد عائلي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
يواصل الفنان محمد محمود عبدالعزيز والفنان نضال الشافعي، تصوير دوريهما في مسلسل "قيد عائلي".
ونشر عبدالعزيز، صورة من كواليس التصوير تجمعه بنضال عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا "وهي دي حالتنا بعد ١٧ ساعة تصوير، أنا والمحترم نضال الشافعي، مسلسل قيد عائلي، يا مسهل يا كريم يا رب، دعواتكم".
يدور المسلسل حول صراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع.
مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، ميرنا وليد.
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