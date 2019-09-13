الليلة.. عرض "ماما" على مسرح الفلكي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "ماما" للمؤلف أحمد العطار، وذلك على مسرح "الفلكي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويستمر العرض حتى يوم الأحد 15 سبتمبر، وتعرض مرة أخرى من الجمعة ٢٠ إلى الاثنين ٢٣ سبتمبر.

ويشار إلى أن عرض "ماما"

إنتاج مشترك مع مهرجان أفينيون بفرنسا وهي المرة الأولى التي يشارك فيها مهرجان أفينيون، أحد أكبر مهرجانات المسرح في العالم، في إنتاج عرض مصري.