بالفيديو.. دينا أمين تكشف سبب اعتزال إدارة مهرجان القاهرة بالمسرح التجريبي الدورات القادمة

أجرت "بـوابـة الـوفـد" حوارًا مع دينا أمين، مديرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، وذلك خلال حفل افتتاح الدور الـ 26. افتتاح الدور الـ 26. وتناول اللقاء الحديث عن السبب وراء إعلان الدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان أن هذه الدورة الأخيرة للإدارة سامح مهران، رئيس المهرجان أن هذه الدورة الأخيرة للإدارة وكشفت مديرة المهرجان خلال اللقاء عن الورش والندوات الجديدة التي سوف يشهدها المهرجان هذا العام.

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