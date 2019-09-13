جمال الشاعر يكشف مستقبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أجرت "بـوابـة الـوفـد" حوارًا مع الإعلامي جمال الشاعر، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

والمعاصر.

وتناول اللقاء الحديث عن وجهة نظره حول مستقبل مهرجان المسرح التجريبي خلال الأعوام المقبلة، وما الذي يتمنى أن يراه

هذا العام خلال المهرجان.

وكشف أيضًا خلال اللقاء عن مدى أهمية مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

، وما تأثير المهرجان على شباب المسرح في مصر.