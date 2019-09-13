مجدي فكري: المهرجان التجريبي ينقل الخبرات العالمية لشباب المسرح في مصر

أجرت "بـوابـة الـوفـد" حوارًا مع الفنان مجدي فكري، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر. التجريبي والمعاصر. وتناول اللقاء الحديث عن كيفية عودة الجمهور إلى المسرح مرة أخرى، وما الذي يحتاجه المسرح خلال الفترة الحالية. الفترة الحالية. وكشف أيضًا خلال اللقاء عن مدى أهمية مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وكشف أيضًا عن مدى ترويج المهرجان للسياحة المصرية. التجريبي، وكشف أيضًا عن مدى ترويج المهرجان للسياحة المصرية.

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