الليلة.. فرقة "الحضرة" تحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى، حفلًا للإنشاد الصوفى لفرقة "الحضرة"، وذلك مساء اليوم، الجمعة، ومن المقرر أن سعر التذكرة 75 جنيهًا.
وتقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من الابتهالات منها (سبحانك سبحانك، أعد لنا ذكر الأحباب، نحن فى ساحة الحسين، أحبرسول الله، عيدوا عليا الوصال، أنت المليك، إيه العمل يا أحمد).
ويذكر أن قد عُرف فريق الحضرة بأنه فريق للإنشاد الصوفى فى مطلع عام 2015 بمبادرة من "نور ناجح" الذىقام بتأسيس الفريق مع مجموعة من المنشدين والعازفين الذين ينتجون معًا حالة روحانية عبر الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، معتمدين فى ذلك على قصائد لكبار مشايخ الصوفية، ومن أشهرها "حلفت بسرك الأسمى يمينًا" للشيخ أحمد أبو خليل و"إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى" لرابعة العدوية و"المسك فاح" للشيخ صالح الجعفرى.
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