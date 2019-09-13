لايف ستايلز ستديوز تُعيد إكتشاف المصري محمد سرور

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهت شركة لايف ستايلز ستديوز من تصوير عمل غنائي جديد تتعاون خلاله مع الفنان المصري محمد سرور.

في التفاصيل، تحمل الأغنية عنوان “كل شي مسموح” باللهجة المصرية، من كلمات محمد شكري والحان محمد سرور وتوزيع زووم.

تم تصوير الأغنية في عدة مناطق لبنانية تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد، ومن المُقرر صدور الأغنية خلال الفترة القادمة حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستديوز.

هذا ويمتلك محمد سرور خامة صوتية مميزة، وسبق وأن طرح عدة أغنيات منفردة، وشاءت الظروف الإنتاجية في أن يغيب عن الساحة الفنية.