فضل شاكر يستعدّ لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “يا ترى”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الفنان فضل شاكر عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا ترى”، بعد أن أطلق أخيراً أغنية للسيدة فيروز بصوته. والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.

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