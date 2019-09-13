نكسة تاريخية لفريق “الحلم الأميركي”

متابعة بتجـــــــــــــرد: في أسوأ ظهور له منذ عام 2002، خسر المنتخب الاميركي لكرة السلة أمام صربيا بنتيجة 89-94 في مباريات تحديد المراكز في بطولة العالم لكرة السلة.

واستهل المنتخب الصربي بداية المباراة بتقدم سريع 7-32 بعدما أمطر لاعبوه السلة الاميركية من خارج القوس، بينما أنهى هدافه بوغدان بوغدانوفيتش المباراة بتسجيله 28 نقطة و6 متابعات، بينما سجّل هاريسون بارنز 22 نقطة للفريق الأميركي بطل النسختين السابقتين من البطولة عام 2010 و 2014.

وتعد خسارة أميركا في ترتيب المراكز ثاني أسوأ نتيجة لفريق الحلم الأميركي بعد بطولة 2002 بعدما حلّت في المركز السادس في البطولة التي استضفتها على أرضها في انديانابوليس.