متابعة بتجـــــــــــــرد: في أسوأ ظهور له منذ عام 2002، خسر المنتخب الاميركي لكرة السلة أمام صربيا بنتيجة 89-94 في مباريات تحديد المراكز في بطولة العالم لكرة السلة.
واستهل المنتخب الصربي بداية المباراة بتقدم سريع 7-32 بعدما أمطر لاعبوه السلة الاميركية من خارج القوس، بينما أنهى هدافه بوغدان بوغدانوفيتش المباراة بتسجيله 28 نقطة و6 متابعات، بينما سجّل هاريسون بارنز 22 نقطة للفريق الأميركي بطل النسختين السابقتين من البطولة عام 2010 و 2014.
وتعد خسارة أميركا في ترتيب المراكز ثاني أسوأ نتيجة لفريق الحلم الأميركي بعد بطولة 2002 بعدما حلّت في المركز السادس في البطولة التي استضفتها على أرضها في انديانابوليس.
كانت هذه تفاصيل خبر نكسة تاريخية لفريق “الحلم الأميركي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.