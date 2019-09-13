هشام حداد يحزم أمتعته ويُغادر لبنان! – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــــرد: سافر الفنان الكوميدي هشام حداد برفقة زملائه، طوني أبو جودة، جاد بو كرم، جنيد زين الدين وبونيتا سعادة إلى كندا استعدادًا لتقديم عرض Laugh Story في ليلتين هناك.
هذا وسيقدم حداد وزملائه العرض في عدد من المناطق والولايات في أميركا، بجولة فنية تشمل خمسة عروض في المواعيد التالية: 20 أيلول/سبتمبر في هيوستن، 21 الشهر في بوسطن، 22 الشهر في نيو جيرسي، 27 الشهر في ديترويت و28 الشهر في لوس أنجلوس.
وكان هشام حداد قد حقق العديد من الإنجازات خلال العام الجاري، حيث تصدّر فيلمه “لهون وحبس” إيرادات السينما في لبنان لأسابيع عدّة، واستطاع أن يحافظ لسنة جديدة على النجاح الساحق لبرنامجه الشهير “لهون وبس” والذي تعرضه شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال – LBCI.
تجدر الإشارة إلى أن هشام حداد سيعود بموسم جديد من برنامج “لهون وبس” خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
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