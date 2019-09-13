نادر الأتات “عريس”.. هل يدخل القفص الذهبي قريبًا؟

متابعة بتجـــــــــرد: أثار النجم اللبناني نادر الأتات موجة كبيرة من التعليقات بأحدث صوره. وفي التفاصيل، شارك الأتات محبّيه بصورة من جلسة تصوير جديدة عقدها مؤخرًا، وظهر فيها ببدلة أنيقة جدًا، فبدى كما لو أنه في يوم زواجه.

وانهالت التعليقات على نادر الأتات من متابعيه، وتحديدًا المعجبات اللوتي أجمعن في رسائلهن إلى أن إطلالته في الصورة، بيهة بإطلالة “عريس”.

من جانبه ردّ، الأتات على تساؤلات الجمهور حول إمكانية دخوله القفص الذهبي في الفترة القريبة المقبلة، وأكد خلال لقائه مع الإعلامية جويس عقيقي ضمن برنامج “بصفتك مين” عبر أثير إذاعة “فايم اف ام”، أنه لا يعيش حاليًا قصّة حبّ وأنه حين يتّخذ قرار الزواج سيكون أوّل من يُعلم جمهوره بذلك.

على صعيد آخر، يعيش نادر الأتات حالة نجاح استثنائية منذ طرح أحدث أغنياته، “ونطرتك” التي تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني عبر مختلف الإذاعات في لبنان.

أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.