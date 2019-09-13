كيم كارداشيان تجني مليوني دولار في خمس دقائق

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، مليوني دولار في غضون 5 دقائق بعد إعلان خاص بملابس داخلية قامت بالمشاركة فيه.

أطلقت العلامة التجارية “سكيمس” منتجها الخاص من الملابس الداخلية الخاصة بالتنحيف، يوم 10 سبتمبر/ أيلول، ليتم بيع جميع القطع الموجودة.

وتعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية لضغط كبير أدى لتوقفه عن العمل، الأمر الذي دفع القائمين على تسليم الطلبات بأسرع مايمكن للعملاء وتصنيع قطع جديدة من المنتج.

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وبحسب مانشر فقط سجلت المبيعات رقما قياسيا حيث وصلت الأرباح الى 4 ملايين دولار حصلت كاردشيان على نصفها خلال دقائق.

في أغسطس/ آب، قدمت كيم كارداشيان – ويست اسما جديدا لماركة ملابسها الداخلية، التي كان عليها تغييرها بسبب موجة غضب من اليابانيين.

لتعلن لاحقا على حسابها الخاص بموقع “إنستغرام” عن اسم منتجها الجديد.